رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف عن موعد الإعلان عن مدرب "الأخضر"

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد الإعلان عن هوية المدرب الجديد للمنتخب الأول، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقال المسحل في حوار مع قناة "SSC" الرياضية السعودية: "في سبتمبر المقبل، لدينا أجندة دولية، حيث سنخوض خلالها مباراتين وديتين، وكذلك الأمر في أكتوبر، على أن نبدأ في نوفمبر مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم".

وأضاف: “أتوقع أنه مع بداية شهر يوليو المقبل، سنكون انتهينا من ملف المدرب الجديد، على أن يتم بعدها الإعلان عن اسمه”.

وعن المعايير الموضوعة لاختبار المدرب الجديد لـ “الأخضر”، قال المسحل: "وضعنا مع ناصر لارجيت، المدير الفني لاتحاد الكرة معايير اختيار المدير الفني الجديد، وهي أن يكون مدرب له اسم كبير، وأن يكون له بصمة في كل مكان درب فيه، وأن يكون لديه إطلاع على الكرة السعودية والكرة العربية، بالإضافة إلى أن يكون متعطشًا لتحقيق إنجازات جديدة".

وأضاف المسحل: "لدينا ثلاث خيارات، وصلنا مع اثنين منهما إلى مراحل نهائية".

ورفض رئيس الاتحاد السعودي الكشف عن هوية المرشحين لشغل منصب المدير الفني للمنتخب، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن جنسية المرشحين أوروبية.

ونفى ياسر المسحل الأنباء التي ترددت حول اقتراب الاتحاد السعودي من التعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، مؤكدًا أن إنريكي ليس ضمن الخيارات المطروحة للمدرب الجديد للمنتخب".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في التاسع والعشرين من مارس ، رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب الأول، بناءً على طلبه.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه: “وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني "هيرفي رينارد”، برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".

وكان هيرفي رينارد، قد تولى مؤخرًا تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد رحيله عن قيادة منتخب السعودية، الذي أشرف على تدريبه لمدة أربعة سنوات، ساهم خلالها في قيادة الأخضر نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.