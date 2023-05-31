الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: أوكرانيا لم تسلم من الهجوم الروسي طوال مايو

جريدة الدستور

قال محمد العروقي، الكاتب والباحث السياسي، إنه طوال شهر مايو الجاري كان هناك تصاعدا كبيرا في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الهجوم على أوكرانيا

وأكد محمد العروقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كان هناك هجوم شبه متواصل على العاصمة كييف في الأيام القليلة الماضية، أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا الأوكرانيين. 

وأضاف في حديثه، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أكد أن كييف بحاجة إلى أسلحة حديثة كي تستطيع الدفاع عن ذاتها، لذا تطلب أوكرانيا المزيد من الأسلحة من الجانب الأوروبي بين الحين والآخر، لمحاولة الصمود أمام تلك الهجمات المتكررة الروسية.

استخدام الأسلحة النووية

وتابع: "قول روسيا باستخدامها الأسلحة النووية من أجل ترهيب الغرب وتخويفهم فقط، لأن الاستخدام النووي سيكون مدمرا للجميع وعلى رأسهم روسيا".

محمد العروقي كاتب سياسي القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية تصاعد الحرب

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