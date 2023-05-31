ممثل وزارة التخطيط تطالب بأهمية تطوير التعليم التقني والفني

أكدت حنان نظير ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ترحيب الوزارة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أهمية التنسيق بين الأدوار المنوطة بالمجلس وغيره ووجود الكيان أيا كان شكله ومسماه.

وأشارت خلال كلمتها بمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطني، إلى أهمية دور المجلس فى التنسيق بين كل السياسات والمبادرات الخاصة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ لضمان الاستدامة، مضيفة: "ينقصنا التنسيق ومتابعة التنفيذ ووجود هذا الكيان يحقق ذلك".

وأوضحت أهمية الأخذ بعين الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل وما تقوم به والمقارنة بينها وبين دور المجلس المقرر إنشاؤه وفقا للقانون".

وأشارت إلى وجود برنامج لمتابعة الإصلاحات الهيكلية بوزارة التخطيط، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ، ويضع على أولوياته من خلال رفع كفاءة ومنظومة سوق العمل وأهدافه تتشابه مع أهداف المجلس.

وطالبت بأهمية تطوير التعليم التقني والفني ووضع اطار تنفيذي لذلك، سواء من جهة الوزراء أو القطاع الخاص، وتفعيل دور القطاع الخاص بوضع منظومة التأهيل.