الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يفاجئ اللاعبين بقرار الراحة والفريق يستأنف تدريباته غداً استعداداً للوداد

كولر
كولر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد خوض التدريبات أمس عقب مباراة سيراميكا كليوباترا وذلك من أجل منحهم فرصة التقاط الأنفاس وتفادي حالة الإجهاد البدني والعصبي قبل لقاء الوداد.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته غداً الخميس استعداداَ لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الأحد المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران غداً من أجل التحضير لمواجهة بطل المغرب وشرح البرنامج الفني حتي موعد المباراة بجانب جلسته مع الجهاز المعاون لدراسة تقرير محلل أداء الفيديو عن كل ما يتعلق عن أخر مباريات الوداد لتحديد مواطن القوة والضعف للمنافس.

وتفاجأ اللاعبين عقب قرار كولر بمنح الفريق راحة لمدة 24 ساعة رغم خوض المران في اليوم التالي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

في المقابل، اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي جاهزية الثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي وحمدي فتحي لاعبي الفريق بعد انتظامهم في التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من البرنامج العلاجي الذي خضعوا له خلال الأيام القليلة الماضية.

وخضع الشناوي وعلى لطفي وحمدي فتحي لاختبارات طبية أثبتت جاهزيتهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل  في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا.

ويعاني الشناوي من شد في عضلة السمانة بينما الثننائي علي لطفي وحمدي فتحي بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز احر ز الهدف حسين الشحات لاعب الفريق.

كولر الاهلى سيراميكا الدوري الوداد البيضاوي المغربي

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