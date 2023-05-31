الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب مخدرات ومنع 5 محاولات سفر بأوراق مزورة بالمنافذ الجمركية

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ الجمركية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

ضبط 2 قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط 2 قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط 2159 مخالفة مرورية متنوعة. 

ضبط 25 قضية فى مجال الأمن العام.

تنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتواصل الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

قطاع أمن المنافذ السيطرة الأمنية المنافذ الجمركية

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