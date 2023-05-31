الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كارثة هيروشيما قد تتكرر في أوكرانيا.. خطر الأسلحة النووية يُهدد بالدمار الشامل

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

قال الدكتور غيث أحمد مناف، المتخصص في الشأن الأوكراني، إن الوضع في محطة زاباروجيا حرج، حيث إن العمليات العسكرية بدأت تشتد هناك حيث يحاول الجانب الأوكراني السيطرة على المنطقة.

وأضاف مناف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن القوات الروسية تشن هجمات صاروخية متكررة على منطقة زاباروجيا.

كما أشار إلى أن مدير الطاقة الذرية حذر الطرفين في اجتماع الأمم المتحدة من التصرف بحماقة في هذه المنطقة الخطيرة، مضيفًا: "روسيا تستخدم كل الأسلحة وصواريخ بعيدة وقريبة المدى على منطقة زاباروجيا".

وأوضح أن المفاعل النووي في منطقة زاباروجيا هو الأخطر من نوعه في القارة الأوروبية وشرق القارة؛ كونه هو أكبر مفاعل نووي موجود داخل الأراضي الأوروبية.

وتابع: "هذا المفاعل إذا تم استهدافه من قبل الطرفين سيتسبب في كارثة إنسانية كبيرة جدًا وهذا ما يخشاه مدير محطة الطاقة الذرية" مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 17 محاولة لاستهداف المناطق والبنية التحتية الأوكرانية دون النظر عن ما هي الأهداف المستهدفة.

أوكرانيا محطة زاباروجيا محطة زاباروجيا النووية موقع محطة زاباروجيا القاهرة الإخبارية روسيا

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