89 عامًا على الافتتاح.. "الإذاعة المصرية" شاهد علي تاريخ مصر

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا عن الإذاعة المصرية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 89 علي افتتاحها.

ورصد التقرير أبرز ما شهدته الإذاعة المصرية علي مدار تاريخها..

هنا القاهرة … 89 عاما علي أشهر عبارة في تاريخ الإذاعات العربية

عيد الإذاعة يوافق 31 مايو من كل عام

ذكرى انطلاق عبارة “هنا القاهرة” لأول مرة للإعلامي أحمد سالم عام 1943

لعبت الإذاعة دورا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمصريين

لعبت دورا كبيرا في مجال التعليم والتوعية والتثقيف والترفيه

ساهمت في دعم حركات التحرر بالوطن العربي وأفريقيا

تم إنشاء مبني عريق للإذاعة المصرية بمنطقة الشريفين بوسط البلد بالقاهرة

تم إنشاء إذاعة القاهرة الكبرى عام 1980 وكان اسمها العاصمة

انطلقت إذاعة صوت العرب عام 1953 وكانت المسؤولة عن تغطية الأحداث العربية

نفذت الإذاعة المصرية برامج شكلت وجدان العرب

مجلة الهواء.. من أشهر البرامج في تاريخ الإذاعة وكان فكرة إحسان عبد القدوس

من أشهر البرامج في تاريخ الإذاعة المصرية “ساعة لقلبك”.. “كلمتين وبس”

من أشهر البرامج في تاريخ الإذاعة المصرية أبجد هوز “مع طه حسين”

برنامج موال في حب مصر وكان من تقديم الملحن الكبير بليغ حمدي