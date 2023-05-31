الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استئصال ورم يزن 20 كيلو من بطن سيدة بمركز أورام طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام طنطا، عن نجاح فريق طبي بالمركز في استئصال ورم ضخم يزن ٢٠ كيلو من بطن سيدة، تبلغ من العمر ٣٣ عاماً في جراحة دقيقة استغرقت قرابة الـ٤ ساعات.

وضم الفريق الطبي، الدكتور أحمد بحر ، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور إسلام النجار استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بسيوني والدكتور ياسر عبد الشافي إخصائي جراحة الأورام بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير على أعلي مستوي برئاسة الدكتور خميس عبدالله، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جهته؛ قال الدكتور إسلام النجار، إن المريضة كانت تعانى من آلام بالحوض والبطن وصعوبة بالتنفس وضعف بعضلة البطن، مشيرًا إلى أنه بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ضخم بالبطن متغلغل داخل الفص الأيمن للكبد ومتصل بالقولون من الأسفل مع تغلغل بالكلية اليمنى ووجود التصاقات مع الوريد الأجوف السفلي والوريد الكبدى والقناة المرارية.

وأضاف أنه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من ٤ ساعات، ووضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

جراحة استغرقت ساعات استئصال ورم يزن كيلو بطن سيدة بمركز أورام

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