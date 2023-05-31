الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 29.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح، غدًا الخميس، البنك المركزي، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 29.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 16.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والطرح الثاني 23 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

2022 2023 البنك المركزي المص أذون الخزانة أذون خزانة البنك المركزي المصري العامة للدولة المركزي المصري أذون خزانة حكومية

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لنهاية العام الدراسي بالمحافظات

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الأول من نوعه خارج أراضيها.. روسيا تبدأ تنفيذ مشروع ضخم فى اقتصادية قناة السويس

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85%.. والإعلان غدًا

نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا يناقش ديوان شعر "من بعد 12 بالليل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لايستحقون الذكاء الاصطناعي

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة