سياح الباخرة "SIRENA" في جولة بالمناطق السياحية والأثرية ببورسعيد

تلألأت محافظة بورسعيد اليوم، بإحدى البواخر السياحية التي استقبلها ميناء بورسعيد السياحي اليوم، ضمن عدد كبير من السفن التي زارت بورسعيد مؤخرًا، حيث وصلت السفينة السياحية SIRENA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 654 راكبًا و357 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر، تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وسوف تغادر السفينة الميناء مستكملة رحلتها البحرية مساء اليوم إلى ميناء الإسكندرية.

وعلى هامش زيارة الباخرة السياحية لمحافظة بورسعيد، زار مجموعة من السياح معالم بورسعيد، وسط أجواء مبهجة وتفاعل كبير مع السائحين من قبل المواطنين، وقام السياح بركوب الحنطور والتجول وسط شوارع الباسلة، فضلًا عن زيارة ساحة مصر وحديقة المسلة والمتحف الحربي والكاتدرائية.

وأعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، ورؤيتهم للمعالم الأثرية والسياحية والحضارية الرائعة، فضلًا عن الأجواء المشمسة والمعتدلة للمحافظة، كما أكدوا أن أهالي الباسلة ودودين وشعب كريم بطبعه.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتوفير كل سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتًا إلى أن البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يسهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وفي ذات السياق، تم إنهاء إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول؛ لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعكس زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية الثقة في موانئ المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كل الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث