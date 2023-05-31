عضو "جودة التعليم الأزهري": المجلس الأعلى للتعليم يعمل على توحيد الرؤى

قالت راجية طه، عضو لجنة جودة التعليم للتعليم الأزهري، إن التعليم الأزهري ذو طابع خاص، حيث إن هناك ما يقرب من ٤٠ ألف طالب، يتم تخرجهم من الأزهر سنويًا ويكونوا سفراء لنا بالخارج، بالإضافة إلى وجود أكثر من ١١ ألف معهد أزهري في جميع ربوع مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وقالت ممثل لجنة جودة التعليم، إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيعمل على توحيد المقامات وتوحيد الرؤي، وسيكون هناك تكامل بين جميع أنواع التعليم.

واقترحت طه، تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، كما اقترحت أن يتم تقديم تقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل عام وليس كل عامين.