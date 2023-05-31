الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيسة المفوضية الأوروبية: سنمد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

صواريخ بعيدة المدى
صواريخ بعيدة المدى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم خطة للسلام ونحن ندعمها 100%.

وعبرت دير لاين، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» عن دعمها لخطة الرئيس الأوكراني للسلام مع دعم الدول الأوروبية، مشددة على أن تحقيق السلام يتطلب الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريًا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أنه سيتم العمل على إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

كما شددت دير لاين على أنه يجب التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا يحترم القوانين الدولية وحق الشعب الأوكراني، متابعة: "وافقنا على تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة".

رئيسة ​المفوضية الأوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ​فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي القاهرة الإخبارية

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