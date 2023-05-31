الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار: المجلس الأعلى الوطني للتعليم يجب أن يكون مظلة لجميع هيئات التعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد صمويل عصام، ممثل حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة مهمة لضبط السياسات.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وأكد على أن حزب المصريين الأحرار، أهمية إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن تشكيل المجلس الأعلى، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليس مدارس التعليم الفنى.

ولفت إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون منها العمل على التخطيط الاستراتيجي لمشروع تربوي وطني يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية.

وفيما يتعلق الهيكل التنظيمي في القانون أكد ممثل حزب المصريين الأحرار: "لابد أن يكون مظلة لجميع الهيئات الخاصة بالتعليم لتجنب أي ازدواجية في الأدوار والاختصاصات".

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد. 

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

حزب المصريين الأحرار قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم جهاز التنظيم والإدارة الهيكل التنظيمي لجنة التعليم

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