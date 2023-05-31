محمود فوزى: الحوار الوطنى منصة ونافذة لمقترحات وآراء تحديد أولويات العمل

رحب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالحضور ومقرري اللجنة، وضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني، خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.

وقال فوزي، إن إدارة الحوار الوطني تتشرف بتلقي توجيه الرئيس عبدالفتاح بعرض ومناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونفاذا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم عقد الجلسة للخاصة لمناقشة المشروع.

وأضاف فوزي أن الحوار الوطني منصة ونافذة نسمع مع خلالها مقترحات وآراء المجتمع المصري لتحديد أولويات العمل في المستقبل.

ولفت فوزي إلى أن جلسات الحوار الوطني ليست بديلة البرلمان، مشيرا إلى أن الهدف من جلسة اليوم ليست لإعادة الصياغة لنصوص مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحا أن المناقشات منصبة علي فكرة وجود المجلس الأعلى ومناقشته، ثم مناقشة الأفكار التي تتكون منها المشروع، حيث إن المشروع تحدث عن العديد من النصوص.

وتابع: «لن نتكلم في صياغة مباشرة لأن الصياغة لها أهلها وخبراؤها»، موضحا أن يحضر الآن علماء وخبراء لمناقشة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ولا يتم التصويت على أي مقترح في جلسات اللجان.