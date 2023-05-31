حبس 6 عاطلين بتهمة تجارة المخدرات في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وهي "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الأيس (الشابو)"، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 6 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدوائر اقسام الشرطة.



على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث وألقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الأيس (الشابو) وميزان حساس ومبلغ مالى و6 هواتف محمولة وسلاح أبيض"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.