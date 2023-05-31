الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: توريد 3 ملايين طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

القمح
القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 3 ملايين طن، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم جميع التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن.

وقال الوزير إن السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال الاحتياج.‎

وأكد المصيلحي، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة، لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

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