الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لكوافير بتهمة التهرب الضريبى

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة "محمود. ع" لصاحب صالونات تصفيف الشعر بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عما أسند إليه مع إلزامه برد الضريبة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة وألزمته بالمصاريف الجنائية بتهمة التهرب الضريبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على نشاطه في "إقامة وتشغيل صالونات لتصفيف الشعر وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات".

وكشفت شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بأن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة بيكي باربر لمستحضرات التجميل ونشاطها إقامة وتشغيل صالونات لتصفيف الشعر بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه، وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وبمقارنة المبيعات بالثابت بالموقف الضريبي تبين إخفاء جزء من مبيعاتها وانتهى إلى أن ضريبة القيمة المضافة بلغت 15953877.77 جنيها كضريبة أصلية بخلاف الضريبة الإضافية.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس صالونات تصفيف الشعر الضريبة الضريبة المضافة المستشار حسن فريد

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