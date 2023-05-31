رئيس الوزراء الفلسطينى: القدس أقرب نقطة للسماء واللى مش مصدق يقيس

وجه محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، على المقر الجديد لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

وقال أشتية: "تشرفت أن أول لقاء وزاري يتم في هذا المبنى يكون مع فلسطين ويكون باسم القدس والأرض المقدسة".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته بمؤتمر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "نحن عاجزون عن الشكر لحفاوة الاستقبال"، موجهًا الدعوة لـ"مدبولي" لزيارة فلسطين.

وأضاف أن فلسطين بها مدينة توأم لمكة المكرمة، وهي القدس، وأيضًا بيت لحم، التي ولد بها السيد المسيح، بالإضافة إلى القدس التي شهدت رحلة الإسراء والمعراج.

وتابع: "نحن ندعي أن القدس هي أقرب نقطة إلى السماء، واللي مش مصدق يقدر يقيس ويشوف"، مضيفًا: "نفخر بعمق العلاقات والأخوة مع مصر وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه أبو مازن".