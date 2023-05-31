الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: القدس أقرب نقطة للسماء واللى مش مصدق يقيس

القدس
القدس

وجه محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، على المقر الجديد لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

وقال أشتية: "تشرفت أن أول لقاء وزاري يتم في هذا المبنى يكون مع فلسطين ويكون باسم القدس والأرض المقدسة".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته بمؤتمر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "نحن عاجزون عن الشكر لحفاوة الاستقبال"، موجهًا الدعوة لـ"مدبولي" لزيارة فلسطين.

وأضاف أن فلسطين بها مدينة توأم لمكة المكرمة، وهي القدس، وأيضًا بيت لحم، التي ولد بها السيد المسيح، بالإضافة إلى القدس التي شهدت رحلة الإسراء والمعراج.

وتابع: "نحن ندعي أن القدس هي أقرب نقطة إلى السماء، واللي مش مصدق يقدر يقيس ويشوف"، مضيفًا: "نفخر بعمق العلاقات والأخوة مع مصر وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه أبو مازن".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني القدس العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رئيس هيئة الاستثمار: شركة المصريين فى الخارج وعاء جديد لجذب النقد الأجنبى

منى زكى تكشف طريقة مشى "حنان" فى "تحت الوصاية": "ست بيت بطة"

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

اعتماد نتيجة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 75%

سقوط مافيا "السرقة بالشطة" فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة

استطلاع إسرائيلى للرأى يظهر استمرار تراجع شعبية "نتنياهو"