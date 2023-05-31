11 مصابًا بحادث تصادم فى الفيوم

أصيب 11 شخصًا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص مع دابة بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ميكروباص اصطدمت بدابة على الطريق بعد مساكن قرية ميمنة.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.