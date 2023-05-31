الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد المشاركين في الحوار الوطني لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم (صور)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

توافد قبل قليل، وفود الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، استعدادات الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو، والمُحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد. 

الجلسة الخاصة مشروع القانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الحوار الوطنى لجنة التعليم

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