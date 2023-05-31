توافد المشاركين في الحوار الوطني لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم (صور)

توافد قبل قليل، وفود الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، استعدادات الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو، والمُحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد.