الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا هولنديًا لبحث التعاون فى ريادة الأعمال

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وفد المكتب الرئيسي للمؤسسة الهولندية أورانج كورنرز Orange Corners، وممثلي شركة إنروت للتنمية، بحضور الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار بالجامعة، وذلك بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين، فيما يخص نقل المعرفة في مجال ريادة الأعمال، وأيضًا سبل التشبيك بين الجامعات الهولندية وجامعة سوهاج.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى عبدالخالق بالوفد الهولندي، معربًا عن سعادته بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وهولندا، وتأتي بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ومد جسور التعاون والتواصل مع أبرز المؤسسات الأكاديمية العريقة في مختلف المجالات سواء التعليمية أو البحثية أو فى ريادة الأعمال، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لدعم إبداعات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

من جهته، أوضح الدكتور أشرف عكاشة أن الجامعة تسعى إلى توفير الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، حيث تقوم حاضنة مسار بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين المجتمع السوهاجي، وتحويل طاقات الشباب الغير مستغلة إلى طاقات قادرة على إحداث تغيير فى الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة فى مجالات تدريس ريادة الأعمال.

واستعرض عكاشة خلال الاجتماع، تجربة حاضنة مسار وأهم الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، وما قدمته للشباب من برامج تدريبية، وحلول فعلية لمواجهة التحديات التى تواجه رواد الأعمال بالمحافظة، مضيفًا أنه فى نهاية اللقاء، توجه رئيس الجامعة بصحبة الوفد الهولندي لزيارة مقر حاضنة مسار بالجامعة، حيث التقوا مع عدد من رواد الأعمال المستفيدين من خدمات الحاضنة، للتعرف على قصص نجاحهم ومشروعاتهم ومنتجاتهم اليدوية المتميزة.

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