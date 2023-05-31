لطلاب الشهادة الإعدادية.. 5 بدائل للثانوية العامة أبرزها "الضبعة النووية"

أيام قليلة ويبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في التقديم لمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم تلك البدائل، ويبحث عنها أولياء الأمور.

وتقدم "الدستور"، في تقرير مفصل، أفضل 5 مدارس تكنولوجية كبدائل للثانوية العامة، يمكن للطلاب الالتحاق بها عقب الحصول على الشهادة الإعدادية، والاستفادة من المميزات التي تقدمها.

«مدرسة الضبعة النووية»

تتمثل مميزاتها للحاصلين على الشهادة الإعدادية في الإقامة الداخلية للطلاب في مبنى سكني مجهز بمطعم، صالة رياضية وأخرى للمذاكرة، وتسمح للطلاب بالخروج في الإجازة الأسبوعية يوم الخميس والعودة مرة أخرى يوم السبت وتقبل الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات.

وتعمل على إلحاق الطالب بإحدى البعثات المتوقع أن توفد فريق للعمل على بناء المفاعل النووي السلمي ثم العودة مجددًا للعمل بالمفاعل النووي المصري، ومستقبل خريج مدرسة الضبعة، التي تعد أحد أهم بدائل الثانوية العامة، هو إمَّا أن يلتحق للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي، الالتحاق بكلية الهندسة وإما إحدى الجامعات التكنولوجية حال حصوله على الحد الأدنى من درجات القبول.

«مدرسة السويدى»

التقديم في مدرسة السويدي يكون إلكترونيًّا، ومدة الدراسة بها 3 أعوام، يتخصص خلالها الطالب في الميكانيكا والكهرباء، ويكون أمام الحاصل على شهادة منها فرصة الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة، كما تتاح له فرصة العمل فور تخرجه.

ويتم خلال سنوات الالتحاق بها دراسة العلوم الأساسية، الثقافية، والفنية في مجالات التخصص، فضلاً عن التدريب العملي الميداني.

«مدرسة غبور»

وهذه المدرسة لمحبي السيارات، حيث توجد عدة تخصصات في مدرسة غبور1 بعد الإعدادية، هي صيانة السيارات المركبات الخفيفة، دهان هياكل السيارات، إصلاح هياكل السيارات، وصيانة السيارات المركبات الثقيلة.

« مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي»

توجد 4 مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، شبرا الخيمة، القليوبية، دمنهور، بني سويف، المنوفية وقويسنا، وتتضمن 3 تخصصات هي: المعامل، المحطات، الشبكات.

تتميز بمنح الطالب فور تخرجه وظيفة حكومية ثابتة، عدد سنوات الدراسة في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 3 سنوات فقط، كما أنها تقبل الطلاب المتفوقين فقط والحاصلين على مجموع يفوق 250 درجة، ويختلف من عام لآخر.

«مدرسة الذهب»

يوجد عنوان مدرسة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة 117 العبور، ومن مميزاتها حصول الطالب على الرعاية الصحية والتدريب العملي خلال فترة الدراسة التي تستمر لمدة يومين في الأسبوع نظريًا و4 آخرين عمليًا.

ولا تمنح غالبية بدائل الثانوية العامة 2022-2023 عادة مكافآت شهرية، إلا أن مدرسة الذهب إيجيبت جولد تمنح طلابها مكافأة قيمتها تتراوح ما بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه بمجرد التحاقهم بها.