الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكي ترد على هجوم بوستر "تحت الوصاية": مفيش ست وحشة أبدًا

منى زكي
منى زكي

أطلقت منصة "WATCH IT" الرقمية قبل قليل، الحلقة الحوارية الجديدة من مشروعها الترفيهي الضخم sold out، حيث حلّت الفنانة منى زكي، في ضيافة الإعلامي الكبير محمود سعد، في حلقة مميزة تحدثت فيها عن مسلسلها الأخير والناجح «تحت الوصاية».

وكشفت منى زكي، للمرة الأولى، عن رأيها في الهجوم الذي تعرضت له قبل بداية عرض المسلسل بسبب بوستر العمل، وقالت إنها استغربت للغاية من هذا الهجوم قائلة: "مش شايفة إنها صورة قبيحة على الإطلاق، أنا ما بشوفش أي ست قبيحة أصلًا.. كل ست عندها حاجة بتخليها مميزة.. شكلها، روحها، أو شخصيتها، أو هزارها، فمكنتش شايفة إنها وحشة".

وعن أهم مميزاتها قالت إنها ترى في وجهة نظرها أن فكرة تمسكها بالتواجد على الأرض أهم ما يميزها، بمعنى أنها دائمًا واقعية لا تستسلم للنقد المبالغ فيه فتسقط في الغرور أو تستسلم للهجوم الكبير فتسقط تمامًا وتحبط.

ويشمل البرنامج 3 نسخ لـ3 فقرات، النسخة الأولى sold out interviews، عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامى محمود سعد مع النجوم والمشاهير فى حضور الجمهور.

النسخة الثانية sold out music، تختص بتقديم حفلات لأبرز النجوم والمطربين، أما النسخة الثالثة sold out comedy فهى مخصصة لتقديم عروض كوميدية يكون بطلها شخص واحد، ويبدأ فى نقد سلوكيات وأفكار بأسلوب كوميدى يتفاعل معه الجمهور.

حلقة منى زكي مع محمود سعد منى زكي محمود سعد منصة watch it watch it Sold Out

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