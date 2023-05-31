الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2131 مخالفة لقائدي السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الحملات المروية 2131  مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني لعدة فترات متلاحقة وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك.

ونشرت الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الحملات المروية الملصق الالكتروني وزارة الداخلية وحدات المرور

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