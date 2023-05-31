عقار من 15 طابقاً.. إخماد حريق فى جراج بكفر طهرمس

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الأربعاء، على حريق شب داخل جراج أسفل عقار مكون من 15 طابقاً بشارع محمود شعبان منطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج أسفل عقار مكون من 15 طابقاً وتفحم دراجة نارية موتوسيكل بشارع محمود شعبان منطقة كفر طهرمس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات ونتج عن الحريق تفحم دراجة نارية موتوسيكل وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.