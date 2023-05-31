الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا بيجول

البابا والانبا بيجوا
البابا والانبا بيجوا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، الذي هنأ قداسته بعودته من زيارته للڤاتيكان وإيطاليا والنمسا، وعرض لبعض الأمور الخاصة بالدير.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يوسف أسقف إيبارشية بوليڤيا، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالإيبارشية، كما قدم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عودته مؤخرًا من رحلته للڤاتيكان وإيطاليا والنمسا.

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

وقدم التهنئة لقداسة البابا بعودته بسلامة الله من زيارة الفاتيكان وإيطاليا والنمسا، وعرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

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