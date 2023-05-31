مدفيديف: أى مسئول بريطانى يعتبر هدفًا مشروعًا لنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، إنه يمكن اعتبار أي مسئول بريطاني هدفا مشروعا، خاصة أن موسكو تعتبر لندن في حالة حرب معها، حسبما أفادت روسيا اليوم.

تصريحات ميدفيدف جاءت تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام القوة خارج حدودها.

وأضاف: يجب على المسئولين البريطانيين أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما فيها اتفاقيات لاهاي وجنيف، يمكن اعتبارها في حالة حرب.

وأشار إلى أن بريطانيا حليفة لأوكرانيا وتزودها بالمساعدات العسكرية والمعدات والمتخصصين، لذا فإن أيا من مسئوليها المدنيين أو العسكريين يعد هدفًا مشروعًا لنا.

روسيا تضع قائد الجيش الأوكرانى على قائمة المطلوبين

وفي وقت سابق من اليوم، وضعت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة الثلاثاء.

وتشير بيانات الداخلية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن زالوجني مدرج ضمن قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، دون تحديد طبيعة التهمة الجنائية الموجهة له.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية التي هي وكالة رسمية حكومية فتحت في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي ملف قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين يتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة.