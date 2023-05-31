رياضة بلا هدف.. 5 أسباب وراء عدم فقدان الوزن

هناك بعض الأسباب التي تجعلك لا تفقد الوزن على الرغم من اتّباعك النظام الصارم؛ من أجل الوصول إلى اللياقة البدانية المناسبة.

التقليل من السعرات الحرارية المستهلكة

سواء أكان الأمر يتعلق بإفراط في تناول الزيت أو رقائق البطاطس بشكل غير دقيق يعتقد أنه من المحتمل جدًا أنك تأكل أكثر بكثير مما تعتقد.

وسلط باحثون الضوء على دراسة بجامعة كولومبيا وجدت أننا نميل إلى التقليل من عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها بنسبة تصل إلى 47% وهذا يعيق فقدان الوزن.

المبالغة في تقدير السعرات الحرارية المحروقة

كشفت الدراسة نفسها، أيضًا، أننا نبالغ في تقدير مقدار التمارين التي نمارسها أو شدتها بنسبة تصل إلى 57%.

هذا قد يكون لأن أدوات تتبع النشاط بشكل كبير تضخم عدد السعرات الحرارية التي نحرقها.

التكيف الأيضي

سبب آخر لعدم انخفاض الرقم على الميزان هو أنك تتبع نظامًا غذائيًا كثيرًا، إذا واصلت اتباع نظام غذائي قاسي فقد يتكيف التمثيل الغذائي لديك.

"كلما زاد نظامك الغذائي واستعادت وزنك كلما أصبح فقدان الدهون أكثر صعوبة"، هناك برنامج تلفزيون اسمه The Biggest Loser، يهدف المتسابقون الذين يعانون من زيادة الوزن إلى تغيير أجسادهم.

خلال البرنامج يتبع المشاركون حالات نقص في السعرات الحرارية "شديدة العدوانية"، لكن بعد ست سنوات من البث استعاد الجميع الوزن الذي فقدوه.

عدم تعديل خطتك

عندما تفقد الدهون تحتاج إلى تقليل السعرات الحرارية أكثر من أجل البقاء في حالة نقص في السعرات الحرارية"، كلما خسرت المزيد من الدهون، زادت صعوبة حرقها لأن هناك دهون أقل لحرقها".

عندما تبدأ في رؤية النتائج تحتاج إلى تعديل خطتك، كما ينصح بإعادة المعايرة بناءً على وزنك المنخفض كل 4 إلى 6 أسابيع

العيش في عطلة نهاية الأسبوع

إذا كنت ممن يعانون من نقص في السعرات الحرارية خلال الأسبوع ولكنهم يأكلون بشكل مفرط يومي السبت والأحد فاستمع، في حين أنه من المهم ألا تقيد نفسك طوال الوقت، فإن تركه كثيرًا يمكن أن يعيق فقدان الوزن.