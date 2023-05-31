وزير التنمية المحلية: الرئيس يدعم القطاع الخاص ونشاركه المشروعات التنموية لتوفير فرص العمل

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجود تطوير كبير شهدته المحافظات فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المراكز التكنولوجية المطورة، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التى وضعتها الوزارة منذ توليه المسئولية لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظات بصورة مستمرة وحثيثة لتذليل أى عقبات.

وشدد، خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية ، في مجالات اللامركزية على الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للقطاع الخاص فى مصر وزيادة دوره ومشاركته فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة بما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وشدد الوزير على اهتمامه ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للوزارة والمحافظات ليس فقط بالمحافظات الإرشادية الأربعة للمشروع ولكن فى عموم محافظات الجمهورية.

وطالب "آمنة" بأهمية عدم تركيز برامج التدريب المستهدفة فى المشروع على العاملين بالمحافظات الإرشادية الأربعة وضرورة تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء هشام آمنة اهتمام الدولة بملف اللامركزية بالمحافظات وأن الوزارة لديها العديد من الجهود والمبادرات فى هذا الصدد منها تمكين المحافظين من وضع الخطط واقتراح المشروعات والاشتراك مع الوزارات المعنية وأعضاء مجلس النواب فى تطوير أساليب العمل بالمحافظات وتوفير الدعم الجهات المعنية بما يحقق الاستجابة للمطالب الحقيقة للمواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات التنمية المؤسسية وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية ، حيث تم التأكيد على الدعم الاستراتيجي للمشروع لوزارة التنمية المحلية في جهودها نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تطوير الإدارة المحلية التي تحقق استدامة الأثر واستدامة عملية تحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية، وكذلك من خلال تعزيز التدخلات الرئيسية في تطوير بنية تحتية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية التي تؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة في المناطق الريفية والقرى. ويستهدف المشروع محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.

كما تم كذلك خلال الاجتماع متابعة عمل المشروع بالتركيز على عرض المجهودات والأنشطة المنفذة في دعم وزارة التنمية المحلية في عملية إعداد الخطة استراتيجية للوزارة وكذلك في التطوير المؤسسي وبناء قدرات الكوادر البشرية في الوزارة، إلى جانب التدخلات بالمحافظات الاسترشادية للمشروع ، وتم البدء في الأنشطة بنجاح في المحافظات الأربع الاسترشادية من خلال الجهود والتواصل المستمر لفريق دعم المشروع ، حيث تم تنفيذ التدخلات وترتيبات التنفيذ بحسب خطة موضوعة حيث تم التحديد في البداية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الممكن تنفيذها في المحافظات، مثل إنشاء مركز للاستفادة من تصنيع النباتات العطرية والطبية على مستوى القرى في بني سويف. وقد قدم هذا المشروع دعما كبيرا في توجيه ودعم لجان التخطيط المحلية والمجالس الاقتصادية الاجتماعية في هذه المحافظات، مع التأكيد على أهمية التخطيط التشاركي.