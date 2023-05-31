الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا للثانوية العامة.. وكيل تعليم مطروح يلتقى مديرى التموين والإسعاف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته للجهات المعنية قبل انطلاق امتحانات الثانوية، حيث قام بزيارة مديرية التموين والتقى المهندسة هند مساعد وكيل الوزارة.

واستعرض وكيل تعليم مطروح، خلال اللقاء، الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجستي الذي يقدمه التموين لتوفير الخبز المدعم لمنتدبي الامتحانات في 16 استراحة حكومية بكل أرجاء المحافظة.

وأكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، على كامل تعاونها لتقديم كل أوجه الدعم لتعليم مطروح.

كما قام وكيل تعليم مطروح بزيارة فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة حيث التقى الدكتور مصطفى إبراهيم مدير الفرع وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجستي الذي يقدمه المرفق الخدمي لتعليم مطروح من خلال تعيين تمركزات ثابتة من سيارات الإسعاف أمام اللجان الامتحانية بكل مدن ومراكز المحافظة لضمان التعامل الصحي الأمثل مع أي حالات طارئة لأبنائنا الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأكد الدكتور مصطفى أشرف مدير إدارة الإسعاف، على تقديم كل أوجه الدعم وتوفير سيارات الإسعاف بكل اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن زيارته الميدانية للجهات المعنية والتي اختتمت بزيارة مرفق الإسعاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء قائد الإقليم وقبل الاجتماع المنتظر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة قائد الإقليم لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة وبما يضمن تهيئة المناخ الآمن المناسب لأداء الامتحانات حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كل الأجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية لبر الأمان.

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