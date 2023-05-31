واشنطن تتوقع تباطؤًا اقتصاديًا فى الولايات المتحدة

توقعت ولاية واشنطن الأمريكية تباطؤًا في النمو الاقتصادي الأمريكي لاسيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي الآن ما بين ارتفاع معدلات التضخم وأزمة سقف الدين.

وقال ستيفن ليرش، المدير التنفيذي لمجلس توقعات الاقتصاد والإيرادات بالولاية ووفقًا لما نقله موقع thecentersquare الأمريكي: "تشير التوقعات إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي الأمريكي هذا العام وأوائل عام 2024".

وفي توقعات المجلس الأولية لشهر يونيو، توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة 1.1% في عام 2023، و0.7% في عام 2024، و2% في كل من 2025 و2026، ثم 1.9% في عام 2027.

ويتوقع المجلس انخفاض أسعار النفط الوطنية، وتوقع في مارس أن سعر البرميل في الربع الثالث من عام 2023 سيكون 77 دولارًا، لكنه يتوقع الآن أن يكون السعر 74 دولارًا للبرميل، وبحلول عام 2027 يتوقع المجلس أن يكون السعر 63 دولارًا للبرميل.