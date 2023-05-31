الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الطاقة الذرية" تعلن "5 مبادئ" لتجنّب وقوع حادث نووي في زابوريجيا

زابوريجيا
زابوريجيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، إنّ مواقف كلّ من روسيا وأوكرانيا تجاه خمسة "مبادئ ملموسة" طرحها لتجنّب "حادث نووي" في محطة زابوريجيا الأوكرانية مشجّعة.

وقال جروسي أمام مجلس الأمن الدولي: "اليوم يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بسلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، مشدداً على الرغم من ذلك على مخاوفه من وقوع "كارثة" نووية. 

وأضاف أنّ الدعم لعملنا الذي تمّ التعبير عنه اليوم بما في ذلك المبادئ الخمسة التي حدّدتها اليوم، مشجّع.

ويُجري جروسي منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا حيث يعتبر الوضع خطيرا بسبب المعارك. 

ومن هذا المنطلق، قدّم غروسي إلى مجلس الأمن "المبادئ الأساسية الضرورية لمنع وقوع حادث نووي".

وأولّ هذه المبادئ "عدم شنّ هجوم من أيّ نوع من المحطة أو عليها، ولا سيّما استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين".

وتشمل المبادئ أيضًا عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو حشد عسكريين، وأن لا تُفصل المحطة عن شبكة الكهرباء، وأن تتم حمايتها من أعمال التخريب. وأضاف المدير العام "لقد وُضعت مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخمسة لتجنّب وقوع حادث نووي. 

وتعتزم الوكالة بدء مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال بعثتها في الموقع". وأوضح لصحافيين أنه سيتم "تعزيز" تواجد الوكالة في المنشأة. 

رافايل غروسي روسيا أوكرانيا محطة زابوريجيا الأوكرانية مبادئ ملموسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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