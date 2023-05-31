الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الطبيب و نجلته
الطبيب و نجلته

حصلت “الدستور” على صورة تجمع الطبيب أشرف الكيلاني وابنته دينا ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع، حيث لقي مصرعهما دهسا على يد سائق سيارة ملاكي مسرع أسفل منزلهما بشارع سيد زكريا. 

قررت جهات التحقيق بالنزهة حبس قائد سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طبيب وابنته ما تسبب في وفاتهما وتحطم سيارتين ومحل تجاري.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن وابنته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار إثر حادث مروع.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب وابنته بعد أن دهستهما سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري.

تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيقات مع السائق.

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