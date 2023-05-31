الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مكارثى: لا أشعر بالقلق من فشل اتفاقية "صفقة سقف الديون"

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الجمهوري الأمريكي كيفن مكارثي

أصر رئيس مجلس النواب الجمهوري الأمريكي، كيفن مكارثي، يوم الثلاثاء، على أن دعم صفقة سقف الديون سيكون "سهلًا" لحزبه وأنه من المرجح أن يمر عبر الكونجرس، على الرغم من حكم أحد اليمينيين البارزين بأن الاتفاقية المقترحة هي “شطيرة رثاء”.

ووسط تنديدات صاخبة من اليمين الجمهوري، قال مكارثي إنه لا يشعر بالقلق من أن الاتفاقية ستفشل، أو أنها ستهدد قبضته على مطرقة رئيس مجلس النواب.

وقال مكارثي للصحفيين إن مشروع القانون هو "أكثر الصفقات تحفظًا التي حصلنا عليها على الإطلاق" بشأن اتفاقية لمدة عامين تتضمن تجميد الإنفاق وإلغاء تمويل دائرة الإيرادات الداخلية مع ترك الإنفاق العسكري والمحاربين القدامى كما هو.

وتوصل المفاوضون الذين أرسلهم مكارثي وجو بايدن إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن يكون للتخلف عن سداد الديون عواقب وخيمة على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم، وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن ذلك سيحدث في 5 يونيو إذا لم يتم تمرير أي مشروع قانون، لكن أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب اليميني المتطرف رفضوا الصفقة.

مكارثي الكونجرس مجلس النواب أمريكا الديون

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مكارثى: لا أشعر بالقلق من فشل اتفاقية "صفقة سقف الديون"

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