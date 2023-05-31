الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور يتسم بالوضوح، حيث ألزم كل جهات الدولة وكل الجهات العامة بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام وللصحفي والإعلامي بشكل خاص، حيث يعتبر ذلك مادة دستورية. 

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية Extra news، أنه يصدر قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات، حيث إن القانون ليس "تداول المعلومات" وإنما "حرية تداول المعلومات"، لافتاً إلى أنه منذ عام 2014 وحتى اليوم، فإن القانون لم يصدر.

وأوضح أن أهمية قانون تنظيم حرية تداول المعلومات، تتمثل في المواطن، لافتًا إلى أن هذا البلد ليس ملكًا لأحد، وإنما هو ملك للمواطن، والمعلومة كانت بالنسبة للمواطن منذ 50 عامًا كانت الأقل أهمية، لكن في هذا الزمن فإن المعلومة هي الأول في الأهمية.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة.

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