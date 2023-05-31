الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شكوى على الفيس بوك.. الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات بدمياط

مخدرات
مخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بترويج المواد المُخدرة بدائرة بمركز شرطة دمياط.

 

بالفحص تبين قيام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية بإجمالي (22) متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو وزنت 30,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – 2طبنجة – بدقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة للقانون.

الأجهزة الأمنية إحدى الصفحات فيس بوك المواد الم خدرة دمياط

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