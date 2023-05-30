الزمالك يكشف حقيقة رحيل "زيزو" إلى الريان القطرى

كشف مصدر بمجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة وصول عرض رسمى من الريان القطرى أو من أي نادٍ آخر لضم أحمد سيد زيزو، عقب نهاية الموسم الجارى.

وأكد المصدر، أن النادى لم يصله أي عرض رسمى للاعب، وأن الأمر لا يتعدى كونه حديثًا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

ويرفض مجلس إدارة نادي الزمالك، ولجنة الكرة بالقلعة البيضاء، والجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فكرة رحيل زيزو، وحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة للمنافسة على البطولة المقبلة.

مصطفى شلبي يفوز بجائزة رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

توّج مصطفى شلبي لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة عقب نهاية المباراة مباشرة من مراقب اللقاء، وحرص شلبي على التوجه للجماهير من أجل تحيتهم بعد تسلم الجائزة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.