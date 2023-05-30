الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يكشف تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب غدًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسة الخاصة غدًا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، قائلًا: "إنه لن يفعلها مطلقًا بأن يقول رأيه في مشروع القانون، حيث سأوفره غدًا عندما نسمع  آراء الناس". 

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أن الاهتمام بهذا الموضوع كبير جدًا، لافتًا إلى أنه مشروع قانون عملته الحكومة واطلع عليه الرئيس السيسي، الذي بدوره وجه الحكومة المتمثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يذهب إلى الحوار الوطني. 

 

وأكد الإعلامي ضياء رشوان، أن الحوار الوطني للمناقشة وليس للإقرار، لافتًا إلى أنه بوتقة شعبية تطرح فيه الأفكار، لكنه ليس مجلسًا نيابيًا ولا مختصًا بأي شيء دستوري، عدا حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور.

وأوضح أن هناك إقبالًا على المشاركة في الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، معقبًا: "حددنا موعد بدء الجلسة، لكن لم نحدد هل هي جلسة أو اثنتين، لأننا تاركون الأمر لمجرى النقاش، فمن الممكن أن تكون جلسة واحدة ثلاث ساعات من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا، ومن الممكن أن تكون جلستين من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، ومن 4 عصرًا حتى 7 مساءً، على غرار الجلسات العادية التي جرى عقدها في الأيام العادية".

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