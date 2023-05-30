طرابزون يهزم جيرسون بمشاركة تريزيجيه.. وجالاتا سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي

فاز طرابزون سبور على مضيفه جيرسون سبور، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين والثلاثين لبطولة الدوري التركي موسم 2022-2023.

افتتح أوموت بوزوك التسجيل لـ طرابزون سبور في الدقيقة 30، أعقبه بردهي بهدف ثان في الدقيقة 34.

وعاد بوزوك ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يختتم باكستياس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وسجل جينك وباييتش هدفي جيرسون سبور، في الدقيقتين 74، 80، في مباراة شهدت تواجد محمود حسن تريزيجيه كأساسي طيلة المباراة مع طرابزون سبور.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 54 نقطة في المركز السادس، فيما ظل جيرسون سبور في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور أمام جيرسون سبور في الدوري التركي

أما عن تشكيل طرابزون سبور أمام جيرسون سبور في الدوري التركي، فشهد تواجد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره ججيرسون سبورمرك في الدوري التركي كالآتي:

في حراسة المرمي: أوجركان شاكير

خط الدفاع: جينس لارسن - مارك بارترا - إيرين - حسين

خط الوسط: إيمانويل سيوبيس - بردهي - باكاسياتس

خط الهجوم: إدين فيسكا - محمود حسن تريزيجيه - أوموت

جالاتا سراي بطلًا للدوري التركي

وتُوج فريق جالاتا سراي بطلًا للدوري التركي، للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، بفوزه على أنقرة جوجو بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذات الجولة.

انتصار جالاتا سراي رفع رصيده من النقاط للنقطة 82 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فنربخشة، قبل مباراة فقط للنهاية بالنسبة لكل فريق.

يُذكر أن مصطفى محمد هو لاعب لـ جالاتا سراي لكنه أُعير هذا الموسم لنادي نانت الفرنسي.