الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو: من الممكن اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد فى يوليو

الناتو
الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، أن اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الحلف "ممكن جدًا"، قبل انعقاد قمة التحالف بفيلنيوس في ليتوانيا في يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في أوسلو، عشية اجتماع لوزراء خارجية الناتو "لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدًا".

وأضاف: "لا شيء مؤكدًا بالنسبة لنا. بالطبع، نحن نتحدث عن قرارات سيادية من قبل برلمانات وطنية"، لكن "رسالتي هي أن الأمر ممكن".

وأشار ستولتنبرج إلى وجود "نافذة الآن خصوصًا بعد الانتخابات في تركيا ومع تشكّل برلمان تركي"، علمًا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عارض مرارًا انضمام السويد إلى الحلف.

وتابع: "الأمر ممكن بالتأكيد ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك في أقرب وقت".

الاطلسي الناتو السويد أردوغان أوسلو قرارات سيادية برلمانات وطنية انضمام السويد

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