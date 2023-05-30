الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونغولى مبينزا على رادار الأهلى بدلًا من موليكا

الكونغولى جاى مبينزا
الكونغولى جاى مبينزا

دخل الكونغولى جاى مبينزا، مهاجم فريق الطائى السعودى الحالى، دائرة اهتمامات مسئولى الأهلى، لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، تلبية لرغبة مارسيل كولر، فى ضم مهاجم «سوبر» للفريق.

وعرضت إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق على «كولر» تقريرًا عن «مبينزا»، سواء خلال مشاركته مع الفريق السعودى، أو فى الفترة التى شارك فيها مع الوداد المغربى، من أجل معرفة رأيه النهائى فى الصفقة.

ويرغب الأهلى فى ضم مهاجم أجنبى «سوبر»، وتوقفت محاولاته للتعاقد مع الكونغولى جاكسون موليكا، على ضوء مغالاة فريق بشكتاش التركى بشأن اللاعب، ومطالبته بالحصول على ٦ ملايين يورو للتخلى عن اللاعب، لذا بدأت إدارة التعاقدات فى متابعة «مبينزا»، لتعويض صفقة «موليكا».

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