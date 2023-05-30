بوتين: أوكرانيا اختارت ترهيب الروسيين باستهداف المباني السكانية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بالقيام بنشاط إرهابي على خلفية هجمات الطائرات بدون طيار صباح اليوم الثلاثاء، مُدعيًا أن “كييف” اختارت طريق ترهيب المواطنين الروس من خلال الهجمات على المناطق السكنية.

وقال “بوتين” إن هجمات الطائرات بدون طيار كانت علامة عواضحة على نشاط إرهابي، بحسب تقرير نشرته “الجارديان”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 8 طائرات مسيرة استهدفت المدينة خلال الليل، لكن وسائل إعلام روسية مقربة من الأجهزة الأمنية كتبت أن العدد أكبر بعدة مرات، حيث شاركت أكثر من 30 طائرة مسيرة في الهجوم.