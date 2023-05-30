الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبى بين الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

الزمالك
الزمالك

خيم التعادل السلبي دون أهداف على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الزمالك وطلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين؛ لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

لاعبو الزمالك سيطروا على أحداث الشوط الأول، لكنهم وجدوا صعوبة في الوصول لمرمى طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 42، أطلق مصطفى شلبي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ببراعة.

وتُنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

أما عن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله نيمار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

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