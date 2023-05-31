أبرزها أمراض القلب.. مشاكل صحية خطيرة تسببها أمراض اللثة

نظافة الفم ليست مزعجة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى جميع أنواع المشاكل الصحية الخطيرة.

ووفقا لموقع “ذا صن” قال الدكتور نايجل كارتر، إن "الفم مليء بالبكتيريا، وعلى الرغم من أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها قد يسبب المرض".. لذا نستعرض في السطور التالية المشاكل التي تسببها أمراض اللثة:

متاعب في القلب

إذا كنت تعاني من أمراض اللثة فمن المرجح أن تعاني من أمراض القلب التاجية بمقدار الضعف، يمكن أن تنتج البكتيريا الموجودة في فمك بروتينات في الدم تسبب انسداد الشرايين، يحذر الدكتور نايجل: "إذا تأثر تدفق الدم بشدة فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى نوبة قلبية".

سكتة دماغية

ربطت الدراسات بين التهابات الفم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يمكن أن يغير نزيف اللثة والالتهاب كيفية وصول الدم والأكسجين إلى عقلك "تسبب البكتيريا ارتفاع مستويات البروتين مما قد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، وهو مؤشر على ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

السكري

تزداد احتمالية الإصابة بأمراض اللثة لدى مرضى السكري والعكس صحيح، يعاني الأشخاص المصابون بالسكري من المزيد من الإصابات بشكل عام وأولئك الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالمرض معرضون بشكل خاص،: "إذا كنت مصابًا بالسكري فمن المهم تشخيص أمراض اللثة فقد يؤدي ذلك إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات".

التهابات الصدر

يمكن أن يؤدي التنفس في قطرات تحتوي على بكتيريا من الفم والحلق إلى حدوث التهاب في الصدر، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي مميت أو يجعل ظروف الرئة الحالية أسوأ.

الولادة المبكرة

النساء الحوامل المصابات بأمراض اللثة أكثر عرضة بـ3 مرات لإنجاب طفل سابق لأوانه أو يعاني من انخفاض الوزن عند الولادة.