"إعلام بني سويف" تناقش 6 مشروعات تخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون

نظّم قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف مناقشة تحكيم مشروعات تخرج طلاب القسم، بحضور الدكتورة مهيرة عماد منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، ومشرفي المشروعات، والدكتورة إنجي بو العز الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتورة منة دياب المدرس بالقسم، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهي العبد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الرحيم درويش، الأستاذ بالقسم، والدكتورة نهى عاطف العبد الأستاذ بالقسم، وسحر الجمل، مدير تحرير جريدة الأخبار والمحاضر بشعبة اللغة الإنجليزية وأحمد عبد العليم المخرج بقناة النيل الدولية والمحاضر بشعبة اللغة الإنجليزية.

وقامت اللجنة بتحكيم 6 مشروعات هى العنقاء، داليدا، شهبندر، شاى بلبن، كاني وماني، من غير ميعاد، حيث تناولت المشروعات سير ذاتية لشخصيات مؤثرة منها فيلم العنقاء وشهبندر وقصص كفاح تناولها فيلم داليدا وآليات التربية الإيجابية تناولها فيلم شاي بلبن، وتاريخ الأطعمة بفيلم كاني وماني، والدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي بفيلم من غير ميعاد، مشيدة بحداثة أفكار المشروعات والفنيات المحكمة لتنفيذها.

وقامت الدكتورة نهي العبد رئيس القسم بإعلان النتائج التي قررتها لجنة التحكيم حيث حصل كل من مشروع العنقاء علي أفضل فكرة ومونتاج وإخراج، في حين حصل فيلم شهبندر علي أفضل فكرة وتعليق صوتي، وحصل فيلم داليدا على جائزة أفضل إعداد وأفضل إخراج، وفيلم من غير ميعاد حصل على أفضل تقديم وأفضل إخراج، وحصل فيلم شاي بلبن علي أفضل مونتاج وأفضل فكرة، في حين حصل فيلم كاني وماني ع أفضل تصوير وأفضل إخراج.

واختتمت فعاليات المناقشة بتوجيه عميد الكلية الشكر والتقدير لمشرفي المشاريع ولجنة التحكيم ولأساتذة القسم والهيئة المعاونة والطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، كما قامت د.نهي العبد بتكريم أعضاء لجنة التحكيم بدروع تذكارية تقديرًا لمشاركتهم الثرية في تحكيم مشروعات التخرج للطلاب.