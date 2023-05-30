الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشتية لـ"القاهرة الإخبارية": أبومازن دعا لحوار وطنى فلسطينى ونحتاج دائمًا لرأى مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الفلسطينيين بحاجة إلى برنامج سياسي، مبني على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة متواصلة الأطراف على حدود 67، وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، لافتًا إلى أن جميع الفصائل ومكونات الشعب متفقون على هذا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن بحاجة للاتفاق على برنامج نضالي، لا أحد يصنع السلام في فلسطين منفردًا، ولا أحد يصنع الحرب منفردًا، علينا أن نتفق على برنامج نضالي لا يضعنا في مواجهة العالم، ومعظم الفصائل الفلسطينية متفقون على مقاومة شعبية في مواجهة الاحتلال لجعله مكلفًا".

وأشار إلى أن الفلسطينيين يحتاجون للحوار، وبالفعل دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن إلى حوار وطني شامل، والدعوة لاقت قبولًا، وجار العمل على تفعيل الدعوة ليبدأ الحوار الوطني الفلسطيني.

ونوه إلى أن هناك دعوة من روسيا الاتحادية ألي أنها تريد استضافة الفصائل الفلسطينية، مردفًا: "مصر ترعى المصالحة، ونحتاج دائمًا لرأي مصر لحرصها على الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين، فالرأي المصري في المشهد ليس من الناحية الجغرافية، وإنما لحرص مصر على مصالح فلسطين".

وأشار إلى أنه جرى في الماضي نقاشات وتوجت بالذهاب إلى الانتخابات، لكنها عرقلت من قبل إسرائيل، مردفا: "لا نريد نعطي إسرائيل حق الفيتو على ديمقراطيتنا".

رئيس الوزراء الفلسطيني أبو مازن حوار وطني فلسطيني

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