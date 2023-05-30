الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية.. روجينا تهنئ أشرف زكى: "حلمك بيتحقق"

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا

قدمت النجمة روجينا، التهئنة لزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون التي أعلنت عنها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفنان أشرف زكي وعلقت عليها: "الحمد والشكر لله.. مبروك يا حبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون.. مبروك حلم من أحلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب  تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا".

وأضافت: "مبروك مايا ومبروك مريم دايمًا فخورين بمشوار أبوكم.. مبروك ليا دا أسعد أيام حياتى.. مبروك يا أبو البنات مبروك يا عمرى".

وأعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي: (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وحصل عليها في مجال الفنون كل من "الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة".

وفي مجال الآداب، فاز بها كل من "الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة".

وحصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من "‏‏المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، وصلاح سالم".

وتُمنح جائزة الدولة التقديرية سنويًا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: "3 جوائز للفنون، 3 جوائز للآداب، 4 جوائز للعلوم الاجتماعية".

وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

النجمة روجينا روجينا أشرف زكي الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية جائزة الدولة التقديرية نيفين الكيلاني

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

خبير يضع روشتة لتنمية صادرات الصناعات الكيماوية فى شركات قطاع الأعمال

جزار الطالبية يعترف: "ده تانى حصان أدبحه واشتريته بـ4 آلاف جنيه"

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)