بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية.. روجينا تهنئ أشرف زكى: "حلمك بيتحقق"

قدمت النجمة روجينا، التهئنة لزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون التي أعلنت عنها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفنان أشرف زكي وعلقت عليها: "الحمد والشكر لله.. مبروك يا حبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون.. مبروك حلم من أحلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا".

وأضافت: "مبروك مايا ومبروك مريم دايمًا فخورين بمشوار أبوكم.. مبروك ليا دا أسعد أيام حياتى.. مبروك يا أبو البنات مبروك يا عمرى".

وأعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي: (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وحصل عليها في مجال الفنون كل من "الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة".

وفي مجال الآداب، فاز بها كل من "الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة".

وحصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من "‏‏المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، وصلاح سالم".

وتُمنح جائزة الدولة التقديرية سنويًا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: "3 جوائز للفنون، 3 جوائز للآداب، 4 جوائز للعلوم الاجتماعية".

وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.