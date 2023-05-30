الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

حددت هيئة النيابة الإدارية مواعيد للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من خريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق. 

حيث حددت يوم السبت القادم ٣ يونيو لخريجي كليات الشرطة والأحد والاثنين لخريجي باقي الجامعات. 

وأعلنت النيابة الإدارية مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة من من خريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق دفعة 2022، وحددت الهيئة النيابة في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا.

وتضمنت شروط تقديم النيابة الإدارية ما يلي:

ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة  تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني في المسابقة .

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجرائها لدى شغل الوظيفة.

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