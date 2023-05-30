الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرقابة الصحية": اعتماد وتسجيل 7 مستشفيات فى 5 محافظات

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت الإثنين الموافق 29 مايو، حيث تضمنت اعتماد كل من: مستشفى العربي بالمنوفية، ووحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري بالأقصر، وحدة طب أسرة السلام والمحطة بالإسماعيلية، وحدة طب أسرة الرياح بالإسماعيلية، وحدة طب أسرة الزنيقة بالأقصر، ومركز العالم لطب الأسنان بالجيزة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقًا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).

وشملت قرارات اللجنة كذلك تجديد تسجيل مستشفى هيئة قناة السويس نمرة 6 بالإسماعيلية، وكذلك منح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية: 
• مستشفى مركز أورام دمنهور بالبحيرة.
• مركز طب أسرة أصفون بالأقصر.
• وحدة طب أسرة جزيرة أرمنت بالأقصر.
• مركز طب أسرة نفيشة بالإسماعيلية.
• مستشفى مركز علاج أورام بميت غمر بالدقهلية.

وكانت اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، قد قررت كذلك خلال شهر مايو اعتماد مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس، وكل من وحدة طب أسرة العهدة، ومركزي طب أسرة حي السلام والشهداء بالإسماعيلية، ومعمل تحاليل رويال لاب بالقاهرة.

كما تضمنت قرارات اللجنة بذات التاريخ تجديد تسجيل وحدة طب أسرة الهيش بالإسماعيلية، والموافقة على تسجيل كل من: مستشفى الزيتون التخصصي، مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة بمحافظة القاهرة، إلى جانب مركزي طب أسرة الشروق والتوفيق بالسويس.

جدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحيةGAHAR هي البوابة الرئيسية لدخول المنشآت الصحية باختلاف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلًا عن الميزة التنافسية التي تحصل عليها المنشأة الطبية كجهة معتمدة عالميًا يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من جودة وسلامة وأمان الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فضلًا عن ضمان الاستخدام الأمثل للأدوية والفحوصات الطبية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري.

اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية اعتماد مستشفيات وحدة طب أسرة الإسماعيلية السويس مستشفى هيئة قناة السويس

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