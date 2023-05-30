كشف وعلاج مجانًا.. "حياة كريمة" تُطلق قافلتين طبيتين لعلاج المواطنين بالمنيا

واصلت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تنظيم القوافل الطبية للكشف بالمجان على المواطنين بمحافظة المنيا، حيث نظمت المبادرة قافلتين طبيتين لتقديم العلاج المجاني للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية المدرجة ضمن مراحل المبادرة بالمحافظة.

وقال عمرو السيد، أحد أهالي محافظة المنيا:" القوافل الطبية من الخطوات الإيجابية التي نفذتها المبادرة الرئاسية لدعم أهالي القرى في المحافظة، فقد سهلت القوافل كتيرًا على المواطنين من خلال الكشف والعلاج وعمل التحاليل اللازمة بالمجان".

وأكدت مرفت محمد:" حياة كريمة وفرت عدد كبير من الأطباء في تخصصات مختلفة مثل الأسنان والأمراض الجلدية والقلب والشرايين والطب العام وأمراض السكر والطب الباطني وطب الأشعة والكشف بجهاز السكانير وطب النساء وطب الأطفال، والصيدلة، بالإضافة إلى تخصصات أخري واستشارات طبية وتشخيصات وعلاجات لازمة وإجراء تدخلات جراحية لمن يحتاج كل هذا دعم من الزراة وأنها من المستفيدين من الكشف والعلاج بالمجان مع تقديم لها خدمات ممتازة داخل المستشفيات الحكومية ".

وتأتي تلك القوافل الطبية ضمن مجهود وزارة الصحة في توفير الدعم الكامل للمواطنين في الأماكن الأكثر احتياجًا وتوفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين في محافظة المنيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الكشف والعلاج مجانًا.

وشملت التخصصات الطبي الرمد والقلب والجلدية والتحاليل والباطنة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة العظام الجراحة الرمد الأسنان والحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية يتم نقلها إلي المستفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل اللازم.